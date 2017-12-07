Ведущий американский эксперт назвал комплексы Patriot решетом

Один из ведущих экспертов США по ядерному оружию Джо Сиринсионе раскритиковал американские системы противоракетной обороны Patriot в своей колонке для The National Interest. Особенно эмоционально аналитик отреагировал на неспособность Patriot сбивать ракеты Burkan-2H. В частности, противоракетам американского производства не удалось перехватить боеголовку такой ракеты, выпущенной в ноябре 2017 года йеменскими хуситами по аэропорту в Саудовской Аравии.

— Если такие системы будут задействованы для защиты больших районов или целой страны, то мы рискуем вступить в войну с ошибочным убеждением, что у нас есть щит против ракет противника, тогда как всё, что у нас есть, — это решето, — считает Сиринсионе.

К слову, в начале 90-х годов боевая эффективность комплексов Patriot уже становилась предметом споров военных экспертов. По данным, предоставленным военными в Белый дом, американская система ПВО имела практически абсолютную эффективность — 9 ракет из 10. Однако, по оценкам независимых военных экспертов, в действительности боевая эффективность позволяла американским военным поражать лишь одну ракету из 10.