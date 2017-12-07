Маленький герой. 9-летний мальчик спас из горящего дома сестру и двух братьев

Мать троих детей спасти не удалось. Сейчас следователи устанавливают все причины трагедии.

В городе Вязьма Смоленской области девятилетний мальчик вынес из горящего дома двоих братьев и сестру. По данным СУ СКР по региону, пожар разбушевался сегодня утром. Мать детей спасти не удалось.

В момент пожара рядом с домом оказался старший следователь межрайонного следственного отдела. Увидев около дома раздетых детей, он усадил их в свою машину.

— Совместно с местным жителем они попытались спасти (мать. — Прим. ред.) и зашли внутрь. Однако из-за сильного задымления осмотреть полностью дом не удалось, — сообщили в ведомстве.

Сейчас проводится следственная проверка. Назначены необходимые экспертизы, чтобы установить причины пожара и смерти погибшей.