СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

Бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении тайны частной жизни. Об этом сообщил адвокат актёра Евгений Парфенов.
По словам юриста, следствие установило, что экс-жена артиста распространяла информацию о личной жизни Джигарханяна без его согласия.
Как уже сообщал Лайф, неизвестные установили у Джигарханяна в кабинете прослушку и камеру наблюдения. После в Москве возбудили дело по факту слежки за артистом. При этом СМИ не исключали, что средства слежения могли появиться при содействии жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.
- Популярные
- По времени