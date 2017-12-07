СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

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СК предъявил обвинение бывшей жене Джигарханяна

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Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Бывшей жене Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской предъявили обвинение в нарушении тайны частной жизни. Об этом сообщил адвокат актёра Евгений Парфенов.

По словам юриста, следствие установило, что экс-жена артиста распространяла информацию о личной жизни Джигарханяна без его согласия.

Как уже сообщал Лайф, неизвестные установили у Джигарханяна в кабинете прослушку и камеру наблюдения. После в Москве возбудили дело по факту слежки за артистом. При этом СМИ не исключали, что средства слежения могли появиться при содействии жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской.

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