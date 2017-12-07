Пенсионера-нациста, убившего соседей в ФРГ, объявили в розыск по всей Европе

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Пенсионера-нациста, убившего соседей в ФРГ, объявили в розыск по всей Европе

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Скриншот сайта: eumostwanted.eu

Сейчас его данные можно найти на сайте с наиболее разыскиваемыми преступниками по ЕС.

Мужчина, расстрелявший соседей и скрывшийся на фургоне с нацистскими лозунгами, объявлен в розыск по всей Европе. Об этом сообщила полиция федеральной земли Штирия.

Сообщается, что данные поклонника Адольфа Гитлера Фридриха Фельцмана можно найти на сайте с наиболее разыскиваемыми преступниками в странах ЕС.

<p>Скриншот сайта: <a href="https://eumostwanted.eu/de#/de/felzmann-friedrich" target="_blank">eumostwanted.eu</a></p>

Ранее Лайф сообщал, что 66-летний житель австрийского Штиволля устроил бойню в коммуне Штиволь. Сообщалось, что он убил из карабина своих соседей и ранил ещё одну женщину, а после этого забрал оружие и скрылся в лесу. Свидетели сообщали, что он стрелял из фургона с нацистскими лозунгами.

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