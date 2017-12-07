Пенсионера-нациста, убившего соседей в ФРГ, объявили в розыск по всей Европе

Сейчас его данные можно найти на сайте с наиболее разыскиваемыми преступниками по ЕС.

Мужчина, расстрелявший соседей и скрывшийся на фургоне с нацистскими лозунгами, объявлен в розыск по всей Европе. Об этом сообщила полиция федеральной земли Штирия.

Tatverdächtiger des #polizeieinsatzgu ab heute auf der Europe's Most Wanted Liste zu finden. Hier alle Infos: https://t.co/J7vdxIhJgW — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 7 декабря 2017 г.

Сообщается, что данные поклонника Адольфа Гитлера Фридриха Фельцмана можно найти на сайте с наиболее разыскиваемыми преступниками в странах ЕС.

Ранее Лайф сообщал, что 66-летний житель австрийского Штиволля устроил бойню в коммуне Штиволь. Сообщалось, что он убил из карабина своих соседей и ранил ещё одну женщину, а после этого забрал оружие и скрылся в лесу. Свидетели сообщали, что он стрелял из фургона с нацистскими лозунгами.