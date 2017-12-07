Украинских чиновников на банкете накормили икрой и сыром, а инвалидов — зефиром

Украинские чиновники в городе Коростень Житомирской области организовали праздник для незрячих людей в честь Дня людей с инвалидностью. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что фуршет разделился на два так называемых стола: для ВИП-гостей и для инвалидов.

К слову, на столе у чиновников — красная игра, буженина, вино, сыр, фрукты и прочие вкусности, а у инвалидов — зефир и различные булочки. При этом у незрячих людей на столах даже не стояло воды.

— Я не понимаю тех, кто присутствовал, снимал и обсуждал столы того зажравшегося быдла, которое шиковало за первым столом. Почему никто не встал и не плюнул им в рожу, почему никто слова не сказал? Пока все молчат, так и будет продолжаться, — возмутился один из пользователей в комментарии под видео.

Некоторым было "почти физически больно смотреть", другие сравнили это с цинизмом.