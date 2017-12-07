Осуждённый за хищение 297 миллионов экс-глава РАО выйдет из колонии по УДО

Федотов должен раз в месяц приходить в специализированный госорган, осуществляющий надзор за осуждёнными после их освобождения.

Рязанский областной суд принял решение об условно-досрочном освобождении экс-руководителя Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, приговорённого к полутора годам колонии особого режима за хищение имущества этой организации.

— Постановление Рязанского районного суда Рязанской области оставить без изменения, жалобу адвоката потерпевшей стороны — без удовлетворения, — гласит приговор судьи Константина Головнёва.

Федотов обязан раз в месяц приходить в специализированный госорган, осуществляющий надзор за осуждёнными после их освобождения из мест лишения свободы. Экс-главе РАО запрещено менять место жительства.

16 октября Рязанский районный суд удовлетворил ходатайство защиты Сергея Федотова и освободил его от отбывания наказания по УДО. Представители РАО оспорили это решение, настаивая на полном сроке наказания для бывшего коллеги.

Согласно материалам дела, вменяемая бывшему главе РАО сумма хищения составляет 297 миллионов рублей. Сначала он категорически отрицал вину, а затем неожиданно заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.