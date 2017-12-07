Футбольные ворота придавили двух детей в спорткомплексе в Уфе

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Футбольные ворота придавили двух детей в спорткомплексе в Уфе

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Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Мальчики четырёх-пяти лет получили травмы головы. Дети были доставлены в медучреждение.

В спорткомплексе Башкирского государственного педагогического университета Уфы на двух маленьких детей упали футбольные ворота. В результате инцидента мальчики получили травмы головы. Об этом сообщает ГСУ СКР по Башкирии.

— Группа мальчиков четырёх-пяти лет занималась в зале аэробикой, на двух детей неожиданно во время занятий упали металлические футбольные ворота. Мальчики госпитализированы, — рассказывают следователи.

К проверке присоединилась и башкирская прокуратура. Отмечается, что будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса "в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся".

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