Футбольные ворота придавили двух детей в спорткомплексе в Уфе

Мальчики четырёх-пяти лет получили травмы головы. Дети были доставлены в медучреждение.

В спорткомплексе Башкирского государственного педагогического университета Уфы на двух маленьких детей упали футбольные ворота. В результате инцидента мальчики получили травмы головы. Об этом сообщает ГСУ СКР по Башкирии.

— Группа мальчиков четырёх-пяти лет занималась в зале аэробикой, на двух детей неожиданно во время занятий упали металлические футбольные ворота. Мальчики госпитализированы, — рассказывают следователи.

К проверке присоединилась и башкирская прокуратура. Отмечается, что будет дана оценка действиям сотрудников спортивного комплекса "в части обеспечения условий безопасного пребывания учащихся".