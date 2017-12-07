На погоду в столичном регионе будет влиять обширная система низкого давления, отмечают синоптики.

Предстоящая неделя принесёт в столичный регион потепление до трёх градусов выше нуля и осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом говорится в прогнозе Росгидромета.

Уже в понедельник, 11 декабря, под действием низкого атмосферного давления воздух в Москве прогреется до плюсовой отметки, снег начнёт таять, а в некоторых районах прогнозируются умеренные осадки.

Во вторник потепление продолжится, ночью температура будет падать ниже нулевой отметки (до –7 градусов), а днём — уже +2. Вероятность осадков при этом сохранится.