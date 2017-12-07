В Уфе мужчина скончался после того, как пьяный сосед не пустил к нему фельдшера

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В Уфе мужчина скончался после того, как пьяный сосед не пустил к нему фельдшера

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Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Мужчина почувствовал себя плохо сегодня утром, и ему вызвали неотложку, однако попасть к пациенту доктору так и не удалось.

Житель Уфы скончался в своей квартире после того, как пьяный сосед не пустил к нему врачей скорой помощи. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Сообщается, что инцидент произошёл сегодня утром, 7 декабря, — мужчина почувствовал себя плохо, и ему вызвали неотложку.

— Нетрезвый сосед пациента учинил в подъезде конфликт с фельдшером, препятствуя его проходу к больному. В результате чего врач не смог оказать медицинскую помощь и мужчина скончался, — говорится в сообщении следователей.

Следствие проводит проверку: выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается причина смерти пациента.

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