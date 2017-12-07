Москвичей предупредили о традиционных пробках на дорогах перед Новым годом

Эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) напомнили столичным автовладельцам о приближающихся пробках перед новогодними праздниками.

Так, сообщается, что количество машин на дорогах Москвы неизбежно будет увеличиваться с середины декабря. Пик загруженности ожидается с 25 по 28 декабря, а вот 29 и 30 декабря серьёзных пробок не предвидится.

Накануне Нового года, 31 декабря, большого количества автомобилей на дорогах не ожидается, но локальные затруднения всё-таки могут возникнуть возле крупных магазинов, торговых центров и развлекательных заведений.