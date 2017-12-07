Кручу-верчу, накормить хочу. Неаполитанская пицца вошла в список наследия ЮНЕСКО

А точнее, не само блюдо, а классический способ его приготовления, при котором пекарь в обязательном порядке подбрасывает основу из теста, чтобы напитать её кислородом.

Технология изготовления классической неаполитанской пиццы вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает газета The Guardian. Италия упорно добивалась этого статуса с 2010 года, поэтому в Неаполе эту новость встречают как одно из главных событий года.

Речь идёт о методе приготовления этого блюда, которое даже внешне выглядит как искусство: на одном из этапов повара-пиццайоло вращают и подбрасывают основу из теста, чтобы напитать её кислородом. Эти манипуляции с пиццей за несколько веков стали визитной карточкой итальянской кухни.

Отметим, в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО могут быть включены какие-то национальные традиции, обычаи, навыки и знания. Среди них могут быть и гастрономические явления, такие как средиземноморская диета, включённая в этот перечень в 2010 году.