Бастрыкин рассказал об изощрённом вымогательстве взяток полковником Захарченко

Глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что полковник МВД Дмитрий Захарченко изощрённо и завуалированно вымогал взятки у бизнесменов. Руководитель ведомства добавил, что арестованный создавал предпринимателям такие невыносимые условия, что те вынуждены были давать деньги.

— Подчеркну, что напрямую он никогда не требовал незаконное вознаграждение, а делал это завуалированно и изощрённо — создавал для предпринимателей такие невыносимые условия, когда они сами вынуждены были давать взятки, — заявил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Руководитель Следственного комитета добавил, что изъятые миллиарды у полковника были получены незаконным путём. При этом сам Захарченко пытался не показывать своё богатство и для этого пользовался недорогим авто, пояснил Бастрыкин. По мнению председателя СКР, арестованный полковник позиционировал себя как человек, которому есть что скрывать.

Как уже сообщал Лайф, у полковника нашли при обыске 8,5 млрд рублей. Сейчас он находится под арестом в СИЗО.