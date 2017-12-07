"Лаборатория Касперского" закрывает офис в Вашингтоне

При этом российская компания сохраняет планы по открытию в 2018 году подразделений в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

"Лаборатория Касперского" закрывает свой офис в Вашингтоне Kaspersky Government Security Solutions, который занимался поставкой решений для госорганов США. Об этом сообщает пресс-служба российской компании.

— Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне (пригород Вашингтона. — Прим. ред.), так как его основное назначение исчерпано, — сказал представитель компании РИА "Новости", не уточнив, планируемый срок закрытия офиса.

При этом компания сохраняет планы по открытию в 2018 году трёх новых подразделений — в Чикаго, в Лос-Анджелесе и в Торонто.

Напомним, Министерство внутренней безопасности США 13 сентября предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в течение трёх месяцев прекратить использование программ Kaspersky Lab. По мнению американских властей, они могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.