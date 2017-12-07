Сотрудник интерната в Курске насиловал воспитанниц под прикрытием директора

Женщина знала о надругательствах над девочками-инвалидами, однако не стала подавать на насильника в полицию.

На директора школы-интерната № 3 для детей инвалидов в Курской области возбуждено уголовное дело: женщина знала, что её заместитель надругался над малолетней воспитанницей, но не заявила на него в полицию, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону. Теперь женщина отстранена от должности.

Впервые это произошло в интернате в апреле этого года — жертвой 47-летнего мужчины стала 10-летняя девочка. Он воспользовался "своим физическим превосходством и беспомощным состоянием" девочки, отмечается в сообщении следователей. В тот же день об этом узнала директор школы — ей рассказала одна из воспитательниц. Однако необходимых мер директор не предприняла, а ограничилась "профилактической" беседой с насильником, а поговорить с девочкой и вовсе не удосужилась.

Через некоторое время случай повторился. Как пишут местные СМИ, второй жертвой стала 13-летняя воспитанница, обеих девочек насильник затаскивал в свой кабинет.

На него возбуждено дело сразу по двум статьям: "Действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Развратные действия". Директор устреждения пройдёт по статье "Халатность".