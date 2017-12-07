Oxxxymiron оценил фанфики поклонниц о его гей-романе с Гнойным

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Oxxxymiron оценил фанфики поклонниц о его гей-романе с Гнойным

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Российский рэп-исполнитель отметил, что не может читать подобное творчество без смеха.

Рэпер Мирон Фёдоров, более известный как Oxxxymiron, отреагировал на творчество поклонниц, которые в своих фанфиках пофантазировали о его романе с Гнойным (он же Вячеслав Машнов).

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— Загадочные юные девушки, придумывающие мир, в котором мы с Гнойным влюблены друг в друга трагической любовью из рыцарских романов, — пишет Oxxxymiron в своём "твиттере" и отмечает, что уже изучил "механику явления".

Рэпер также отметил, что подобное творчество его смешит.

Как уже сообщал Лайф, Oxxxymiron проиграл в рэп-баттле с Гнойным.

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