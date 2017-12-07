В тетради матери Захарченко €600 тысяч были записаны как "мелочь"

Председатель Следкома Александр Бастрыкин подтвердил, что семейную бухгалтерию действительно вела мать полковника.

В тетради матери арестованного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко сумма в 600 тысяч евро значилась в графе "Мелочь". Об этом рассказал председатель Следкома Александр Бастрыкин. Он подтвердил, что у матери полковника была тетрадь, в которой она вела бухгалтерию.

— Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой €600 тысяч написано "мелочь". Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя, — заметил Бастрыкин в интервью "Российской газете".

Тетрадь была изъята в ходе обысков и приобщена к материалам дела в качестве вещдока. Всё изъятое у полковника имущество оценивается на девять миллиардов рублей.