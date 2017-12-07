Не приговор. Врачи выяснили, что мужчины с микропенисом могут довести до оргазма

При этом медики отметили, что проблему маленького полового органа можно вылечить в детстве при помощи инъекций тестостерона.

Американские медики провели исследование на тему влияния размера пениса на скорость достижения оргазма у женщин. Об этом сообщил доктор медицины Стивен Снайдер в интервью Daily Mail.

Согласно опросу, в котором приняли участие сотни женщин, три четверти респондентов назвали ключевым фактором достижения пика сексуального возбуждения стимуляцию клитора. 18% опрошенных удовлетворить может простое проникновение и "чувство заполненности".

Утверждается, что заниматься сексом приемлемо даже мужчине с маленьким пенисом. Как сообщается, проблема микропениса у мужчин лечится с детства при помощи инъекций тестостерона, но во взрослом возрасте это уже вряд ли сработает.