Почти тысяча поросят погибли при пожаре на свиноферме под Уфой

Крупный пожар вспыхнул на свиноферме под Уфой. По предварительным данным, жертв среди людей нет, однако огонь унёс жизнь крупного поголовья молочных поросят. Как стало известно Лайфу, при пожаре сгорели 920 свинок в возрасте не более двух с половиной месяцев.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. В настоящее время возгорание удалось локализовать.
Другие подробности и причины пожара выясняются.
Видеозапись с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (доступно на Android и iOS).
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