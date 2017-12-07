Обладатель рук-базук из Пятигорска объявил о готовности сняться в порно

Известный обладатель рук-базук из Пятигорска Кирилл Терешин заявил о готовности сняться в порно, но с условием, что он завершит трансформацию тела, а его партнёром обязательно будет девушка. Молодой человек прославился из-за чрезмерного использования синтола, раздувшего его бицепсы до невероятных размеров.
В интервью блогу "The люди" Кирилл рассказал, что предложения о подобных съёмках ему уже поступали: некая американская компания даже обещала ему за съёмки баснословный гонорар в 350 тысяч долларов. Но Кирилл, по его признанию, тут же отказался: никто не обещал, что с ним в паре будет сниматься девушка.
— Я не люблю в эротике сниматься. Это не моё. Это относится к другой ориентации. Я не хочу голым сниматься: считаю это за педофилию, — пояснил он.
При этом он добавил, что мог бы согласиться на подобный проект, но только когда завершит трансформацию тела и только если партнёром будет девушка.
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