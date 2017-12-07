Обладатель рук-базук из Пятигорска объявил о готовности сняться в порно

Молодой человек рассказал, что в США ему уже предлагали сняться в фильме для взрослых, причём за баснословный гонорар. Однако он отказался: ему не обещали, что в паре с ним будет сниматься девушка.

Известный обладатель рук-базук из Пятигорска Кирилл Терешин заявил о готовности сняться в порно, но с условием, что он завершит трансформацию тела, а его партнёром обязательно будет девушка. Молодой человек прославился из-за чрезмерного использования синтола, раздувшего его бицепсы до невероятных размеров.

Публикация от Кирилл Терёшин (@s.l.a.k.e.r) Ноя 16 2017 в 12:42 PST

В интервью блогу "The люди" Кирилл рассказал, что предложения о подобных съёмках ему уже поступали: некая американская компания даже обещала ему за съёмки баснословный гонорар в 350 тысяч долларов. Но Кирилл, по его признанию, тут же отказался: никто не обещал, что с ним в паре будет сниматься девушка.

— Я не люблю в эротике сниматься. Это не моё. Это относится к другой ориентации. Я не хочу голым сниматься: считаю это за педофилию, — пояснил он.

При этом он добавил, что мог бы согласиться на подобный проект, но только когда завершит трансформацию тела и только если партнёром будет девушка.

Публикация от Кирилл Терёшин (@s.l.a.k.e.r) Ноя 19 2017 в 4:43 PST