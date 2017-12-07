Старых назвала ложью слова Родченкова о полученных от Прохорова миллионах

Бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории заявил, что спортсменка получала деньги за сокрытие данных о допинг-нарушениях.

Биатлонистка Ирина Старых опровергла слова информатора WADA Григория Родченкова о том, что экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Михаил Прохоров предлагал ей деньги за молчание об употреблении допинга.

— Заявление Родченкова о том, что я получала какие-то деньги от Прохорова, — ложь. Никаких денег я не получала, — заявила Старых ТАСС.

Бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков в официальных показаниях комиссии Самуэля Шмида сообщил, что за молчание об употреблении допинга биатлонистка получила от Прохорова миллионы.