Президенту FIFA пришлось извиняться перед Мутко из-за мяча к ЧМ-2018

Ранее в оргкомитете раскритиковали компанию — создателя мяча Adidas за целый ряд нарушений во время подготовки к мундиалю.

Президенту FIFA Джанни Инфантино пришлось извиняться перед вице-премьером РФ Виталием Мутко и оргкомитетом ЧМ-2018 из-за мяча Telstar 18, передаёт телеграм-канал "Мутко против". Дело в том, что западные коллеги не согласовали его название с оргкомитетом.

По данным канала, несмотря на то, что с момента презентации мяча ЧМ-2018 прошло уже две недели, скандал между создателем мяча компанией Adidas и организаторами продолжает разгораться. В конфликт пришлось вмешаться даже президенту FIFA.

Инфантино направил в оргкомитет и лично его председателю Виталию Мутко письма с извинениями за действия своих сотрудников, забывших согласовать название мяча. Отдельно он извинился за самодеятельность Adidas.

Напомним, ранее организаторы Чемпионата мира по футболу — 2018 в России раскритиковали компанию Adidas за целый ряд нарушений во время подготовки к мундиалю.