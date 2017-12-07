Рада уволила главу антикоррупционного комитета за поддержку Саакашвили

В украинском парламенте отметили, что "стоящие рядом" с разыскиваемым оппозиционером нардепы сознательно совершают уголовное преступление.

Парламент Украины отозвал депутата от фракции "Самопомощь" Егора Соболева, поддерживающего Михаила Саакашвили, с должности главы антикоррупционного комитета Верховной рады в связи с "неудовлетворительной работой".

Его увольнение поддержали 256 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Инициаторы отстранения заявили, что из-за нарушения Соболевым регламента Рады не проходят заседания комитета, а также "имеют место другие многочисленные нарушения". При этом, какие именно нарушения, в проекте постановления не указывается. Отмечается, что после отстранения от должности главы политик останется членом комитета.

— Саакашвили находится в розыске, и нардепы, стоящие рядом с ним, просто сознательно совершают уголовное преступление, ведь должны способствовать задержанию разыскиваемого преступника, а они, наоборот, препятствуют правоохранителям, — написал депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в "Фейсбуке".

Он добавил, что Егор Соболев в связи с этим не может больше возглавлять антикоррупционный комитет страны.

Сам Соболев на заседании Рады заявил, что власти начали угрожать ему лишением должности ещё с марта. Причина увольнения, по его убеждению, — в принятых по инициативе возглавляемого им комитета законах, которые позволили начать серьёзные коррупционные расследования против депутатов и высокопоставленных украинских политиков.

Соболев принял участие в организации акций протеста у здания Верховной рады вместе с лидером партии "Рух нових сил" и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.