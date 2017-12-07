Климкин поделился планами встретиться с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил о планах встретиться с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить вопрос "политзаключённых украинцев". Об этом он сообщил в своём видеоблоге на сайте МИД страны.
— Буду сегодня пытаться встретиться с Лавровым, чтобы поговорить о наших заключённых, о наших политических заключённых, поскольку очень важно — эмоционально, не сколько политический момент, — считает дипломат.
Отметим, что и Лавров, и Климкин сейчас находятся в Вене, где проходит заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
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