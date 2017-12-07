На Украине предложили убрать памятники Суворову и Екатерине II

Двух деятелей Российской империи признали пропагандистами "русского мира" на Украине.

На прошлой неделе в Институте истории Украины прошёл круглый стол на тему "Монументальное наследие Российской империи на Украине. Являются ли Пётр I, Екатерина II, Суворов и Кутузов героями украинской истории?". По результатам встречи, историки признали императрицу Екатерину II и полководца Суворова пропагандистами "русского мира" на Украине и предложили демонтировать их памятники.

Так, монумент Екатерине располагается в Одессе — императрица отдала приказ основать город в 1794 году. Установление памятника историки сочли неправомерным.

Не в чести оказался также известный русский полководец Александр Суворов — памятник генералиссимусу установлен в Киеве у корпуса Суворовского училища (с 1998 года переименован в честь Ивана Богуна). Деятельность Суворова была связана с Украиной: по приказу императрицы он организовывал армейские подразделения на юге страны, занимался реформированием Запорожской Сечи. Историки уверены, что таким образом он насильственно насаждал среди запорожских казаков "русский дух".

А вот казацкий гетман Мазепа, за которым в истории закрепился статус предателя, неожиданно оказался реанимирован. Предавший Петра I и заключивший союз со шведами сподвижник получил статус национального героя Украины.