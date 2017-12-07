СМИ сообщили о стрельбе в школе в Нью-Мексико

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СМИ сообщили о стрельбе в школе в Нью-Мексико

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ЧП произошло в одном из учебных заведений города Ацтек на севере штата Нью-Мексико. По данным телеканала CBS, там раздались несколько выстрелов, после чего всех детей и сотрудников школы оперативно эвакуировали на безопасную территорию.

Кто стрелял, пока не понятно.

В соцсетях появилась информация, что в результате инцидента есть раненые, однако полиция эти данные не подтверждает.

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