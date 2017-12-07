СМИ сообщили о стрельбе в школе в Нью-Мексико

ЧП произошло в одном из учебных заведений города Ацтек на севере штата Нью-Мексико. По данным телеканала CBS, там раздались несколько выстрелов, после чего всех детей и сотрудников школы оперативно эвакуировали на безопасную территорию.

KOB4: RT meghilling: Families and friends of students of Aztec High School are gathered outside city hall, following a shooting at the schoolKOB4 pic.twitter.com/oX3c6Wcdwx — Georg Thomas (@SupportWFam) 7 декабря 2017 г.

Кто стрелял, пока не понятно.

В соцсетях появилась информация, что в результате инцидента есть раненые, однако полиция эти данные не подтверждает.