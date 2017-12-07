Таможенная служба попросила мигалки, чтобы охотиться за санкционкой

Федеральная таможенная служба попросила Правительство РФ увеличить число автомобилей с мигалками на балансе ведомства. Соответствующий документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Это необходимо для работы "по выявлению и пресечению незаконного ввоза в страну санкционных товаров".

Из пояснительной записки следует, что в 2017 году ФТС создала 35 мобильных групп, в полномочия которых входит именно борьба с санкционкой. Для реализации проекта правительство выделило из бюджета 217 млн рублей. Деньги, в частности, пошли на закупку 35 комплексов, оборудованных техническими средствами контроля, автоматизированными рабочими местами и различным телекоммуникационным оборудованием.

Теперь, по мнению ФТС, для "оперативного использования" этих мобильных комплексов требуется на каждый из них установить по спецсигналу.

Отметим, что сейчас право на использование мигалок имеют ФСБ, Росгвардия, МВД, ВСР, Генпрокуратура, СК, правительство, Управление делами президента, администрация Кремля, МИД, Минобороны, Счётная палата, Совфед, Государственная фельдъегерская служба, Росфинмониторинг, РАН, Главное управление специальных проектов и губернаторы.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин распорядился увеличить количество автомобилей со спецсигналом в Совете Федерации с пяти до шести.