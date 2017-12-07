"Игра на выживание". На Кубани аниматор пропилил руку участнику квеста

Мужчина, в обязанности которого входило только пугать посетителей, не рассчитал сил и покалечил 22-летнего молодого человека.

В Краснодаре участнику квеста циркулярной пилой прорезали руку до кости. Инцидент произошёл 22 октября, однако о нём стало известно только сейчас.

— Аниматор квеста по сценарию должен был напугать посетителей циркулярной пилой, но, когда это делал, по неосторожности ранил 22-летнего молодого человека, пропилив ему руку и затронув кость, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Окровавленного гостя сразу же доставили в больницу. Здоровью молодого человека был причинён вред средней тяжести.

Наказание грозит не только переусердствовавшему аниматору, но и организатору опасной игры. За "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", им грозит до шести лет тюрьмы.