"Любовь зла". Британка обручена с одной люстрой, но изменяет ей с другой

"Невеста" согласна принять на себя обязательства перед Люмьер, но не собирается отказываться от "свободных отношений" с другими люстрами.

Британка Аманда Либерти из города Лидс заявила, что состоит в отношениях с двумя люстрами. При этом с одной из них, Люмьер, женщина якобы помолвлена. По словам Либерти, она сделала предложение избраннице в День святого Валентина.

— Она (Люмьер. — Прим. ред.) была в Германии, и хотя я знала, что вывезти её оттуда будет нелегко, понимала, что должна её заполучить. Я всё время думала о ней — у неё прекрасные формы. И я почувствовала невероятную энергетику, которая от неё исходит, — рассказала 33-летняя британка историю своей любви Daily Mail.

Как стало известно изданию, всего у женщины 25 люстр. "Невеста" согласна принять на себя обязательства перед Люмьер, но не собирается отказываться от "свободных отношений" с другими предметами своей коллекции.

— Ни одна из моих люстр не ревнует меня. Они понимают, что я люблю их всех. Например, я целую и обнимаю Люмьер, однако сплю с Джюэл, поскольку она компактная и уютная, — говорит Либерти.

33-year-old Leeds woman Amanda Liberty is engaged to a chandelier she met nearly a year ago. and after 7 years I can't get my boyfriend to propose! Clearly I don't light up his life enough. pic.twitter.com/HMG4su16jm — Rachel Lang (@rlangjournalist) 7 декабря 2017 г.

О себе экстравагантная дама говорит как о человеке, которого влечёт к предметам.

— Своей любовью к люстрам я никому не причиняю вреда. Я просто следую за своим сердцем, — считает британка.