МЧС России заявило о готовности помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

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МЧС России заявило о готовности помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

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Глава ведомства Владимир Пучков направил американским коллегам телеграмму с соответствующим предложением.

Пожарные службы МЧС России готовы предоставить свою помощь в тушении пожаров на юге Калифорнии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, из-за крупных пожаров в калифорнийском округе введён режим ЧП.

В этой связи глава МЧС Владимир Пучков направил директору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу телеграмму с предложением помощи.

— Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединённым Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией, — говорится в тексте телеграммы.

Ранее сообщалось, что пользователи "Твиттера" были шокированы крупными лесными пожарами в Калифорнии.

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