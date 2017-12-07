МЧС России заявило о готовности помочь США в тушении пожаров в Калифорнии

Глава ведомства Владимир Пучков направил американским коллегам телеграмму с соответствующим предложением.

Пожарные службы МЧС России готовы предоставить свою помощь в тушении пожаров на юге Калифорнии. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

Отметим, из-за крупных пожаров в калифорнийском округе введён режим ЧП.

Not the typical morning commute... pic.twitter.com/kJIOQeqsIK — A. Mutzabaugh CMT (@WLV_investor) 6 декабря 2017 г.

В этой связи глава МЧС Владимир Пучков направил директору Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях США Броку Лонгу телеграмму с предложением помощи.

— Сообщите нам, если силы и средства МЧС России могут оказаться полезными Соединённым Штатам Америки в деле борьбы с природной стихией, — говорится в тексте телеграммы.

Ранее сообщалось, что пользователи "Твиттера" были шокированы крупными лесными пожарами в Калифорнии.