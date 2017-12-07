Жертвами стрельбы на территории школы в Нью-Мексико стали три человека

Читайте также

Жертвами стрельбы на территории школы в Нью-Мексико стали три человека

46

Фото: © flickr.com/Thomas Hawk 

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в школе города Ацтек на севере штата Нью-Мексико. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на шерифа округа Сан-Хуан Кена Кристенена. Есть ли среди жертв дети — не сообщается. Четвёртым погибшим, по предварительной информации, стал сам стрелок.

Подробности ЧП до сих пор неизвестны. Сообщалось, что во время занятий в одном из коридоров раздались несколько выстрелов, после чего всех детей и сотрудников школы оперативно эвакуировали на безопасную территорию.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!