Утренник ненависти. Вдова бойца АТО устроила скандал из-за русского Деда Мороза

При этом другие родители женщину не поддержали, сказав, что довольны работой волшебника.

В Днепре разгорелся скандал в детском саду из-за того, что воспитатели пригласили на утренник русскоговорящего Деда Мороза. Возмущение присутствием русского волшебника высказала мама одного из воспитанников, вдова бойца АТО.

— "Здравствуйте, дети!" — рявкнул из дверей русскоязычный Дед Мороз. Как громом прибило. В пот бросило. Господи, что делает здесь этот русский "дед", — описывает инцидент украинская писательница Лариса Ницой в "Фейсбуке".

Своё недовольство мама объяснила ещё тем, что два года подряд просила об украиноговорящем волшебнике. Однако оба раза педагог ответила, что приглашённый на детский праздник Дед Мороз является лучшим в городе и её просьбу необходимо согласовать с другими родителями.

Примечательно, что остальные родители работой русскоязычного волшебника были довольны. Ницой возмутилась, что "вместо проведения конструктивного диалога они начали оскорблять вдову ветерана АТО".