Путин провёл телефонные переговоры с президентом Турции Эрдоганом

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главной темой беседы стало решение США по Иерусалиму.

— С обеих сторон выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства, — говорится в сообщении.

Стороны согласились, что подобные шаги могут перечеркнуть перспективы всего ближневосточного мирного процесса.

— Подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса, — подчеркнули в Кремле.

Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В МИД РФ в связи с этим выразили обеспокоенность.