Путин провёл телефонные переговоры с президентом Турции Эрдоганом

Президент России Владимир Путин по телефону пообщался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главной темой беседы стало решение США по Иерусалиму.
— С обеих сторон выражена серьёзная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства, — говорится в сообщении.
Стороны согласились, что подобные шаги могут перечеркнуть перспективы всего ближневосточного мирного процесса.
— Подтверждена приверженность России и Турции достижению справедливого и жизнеспособного решения ближневосточного кризиса, — подчеркнули в Кремле.
Накануне Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. В МИД РФ в связи с этим выразили обеспокоенность.
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