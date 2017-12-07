Городской парк в Израиле назовут в честь Трампа

Мэр заявил, что американский лидер совершил храбрый поступок, признав Иерусалим столицей еврейского государства.

Городской парк в израильском городе Кирьят-Ям назовут в честь президента США Дональда Трампа. Такое решение — своеобразная благодарность американскому лидеру за решение признать Иерусалим столицей Израиля.

— Президент США сделал храбрый и бесподобный шаг, который никто из его предшественников не предпринимал, и мы должны почитать его за это, — заявил мэр города Давид Эвен Тцур.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства. В Москве выразили обеспокоенность этим решением. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что это "приводит к расколу среди международного сообщества".