Лавров попросил Тиллерсона объяснить перенос посольства в Иерусалим

По мнению главы МИД РФ, решение Белого дома может поставить крест на международном признании Палестины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров попросил своего американского коллегу Рекса Тиллерсона разъяснить решение о переносе посольства в Израиле в Иерусалим.

— Мы просили разъяснить смысл решений, которые были приняты относительно эвентуального перевода Посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, — сказал глава МИД РФ на брифинге по итогам встречи.

Он пояснил, что попросил коллегу рассказать, какие последствия США ожидают после такого решения для "усилий, которые предпринимаются под эгидой ООН, "квартета" международных посредников".

Как отметил Лавров, перенос дипмиссии может поставить крест на создании на Ближнем Востоке двух равноправных государств — Израиля и Палестины.

— Это может подорвать — и даже поставить крест на переговорах о создании двух государств, когда государство Израиль и государство Палестина полноценно живут бок о бок друг с другом в безопасности, — сказал Лавров.