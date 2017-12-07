ЕС считает миграцию проблемой для многих поколений европейцев

Евросоюз планирует изменить систему, по которой мигранты получают убежище в Европе.

Европейский союз выступил с инициативой создать миграционную "дорожную карту". Первое обсуждение проекта состоится 14 декабря на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

По словам председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, миграция представляет проблему для нескольких европейских поколений. Он также подчеркнул, что, несмотря на это, Европа выходит из кризисного режима.

— Необходимо срочно вооружить себя перспективными средствами ответственного и справедливого управления миграцией. За последние три года мы добились значительного прогресса, но настало время превратить предложения в закон, а закон — в практику, — заявил Юнкер.

Согласно инициативе Еврокомиссии, будет реформирована единая система, по которой мигранты получают убежища в Европе. Также планируется укрепить партнёрство с другими странами.