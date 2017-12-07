Мейвезер заявил о желании получить российское гражданство

По словам 40-летнего спортсмена, в РФ его интересует развитие частных бизнес-проектов.

Всемирно известный американский боксёр Флойд Мейвезер заявил о том, что намерен стать гражданином России. Об этом сообщает телеканал "Россия 24"

— У меня уже была возможность посмотреть жильё, которое может стать моим новым домом в России, но на всё требуется время, — отметил Мейвезер.

По словам американского боксёра, его интересует развитие бизнеса в РФ.

— Я веду переговоры о бизнесе в России, о возможности быть партнёром с российскими бизнесменами, в том числе и об инвестициях в банковский бизнес, — добавил он.

Мейвезер не потерпел поражения ни в одном из своих 50 боёв. 27 августа в Лас-Вегасе Флойд Мейвезер техническим нокаутом победил чемпиона UFC Конора Макгрегора в 12-раундовом бою. Затем он заявил об окончании карьеры.