Лавров призвал США отказаться от авантюр и провокаций в адрес КНДР

Глава российского МИД считает, что США необходимо прекратить военные приготовления, направленные против Северной Кореи.

Министр иностранных дел Сергей Лавров высказался о необходимости урегулирования ситуации на Корейском полуострове и прекращении противостояния Вашингтона и Пхеньяна. Об этом он заявил во время переговоров с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном, передаёт РИА "Новости".

— Говорили о положении дел на Корейском полуострове. Здесь у нас наши позиции неизменны, мы убеждены, что нужно прекратить порочную спираль конфронтаций, авантюр, провокаций, — рассказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, КНДР в первую очередь хочет разговаривать с Соединёнными Штатами о гарантиях своей безопасности. Дипломат отметил, что Тиллерсон учёл его призыв отказаться от агрессивной риторики в адрес Северной Кореи.