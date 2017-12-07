Лавров обсудил с Тиллерсоном договорённости Путина и Трампа по Сирии

По словам главы МИД России, особое внимание стороны уделили вопросу реализации договорённостей между Путиным и Трампом.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об удачном итоге переговоров со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны обсудили контакты военных двух стран "на земле" в Сирии.

— Мы поставили некоторые вопросы, требующие прояснения с точки зрения того, что там происходит. В том числе сошлись в необходимости не допускать действий, которые подвергали бы сомнению и угрозе нашу общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии, — сказал Лавров.

Также он отметил, что общение с Тиллерсоном продолжалось около часа и основной акцент был сделан "на реализации тех договорённостей, которые закреплены в заявлении президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, которое было принято в Дананге".