Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола

По данным ведомства, семье из четырёх человек угощения на торжество обойдутся в 6096 рублей 12 копеек.

В Росстате подсчитали, что продуктовый набор жителей России к новогоднему столу подорожал на 300 рублей по сравнению с прошлым годом и теперь его средняя стоимость равняется 6,1 тысячи рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Всего в Росстате учитывали 29 продуктов и блюд, без которых россияне, как правило, не обходятся на праздник. Так, в этот список попали салаты оливье и селёдка под шубой, вино, коньяк, водка, фрукты и овощи, конфеты, торты и другое.

Сравнивая цены в прошлом и нынешнем году, эксперты отметили, что наиболее существенно увеличилась стоимость сливочного масла (с 92 рублей в 2016 году до 105 в 2017-м), а также икры лососёвых рыб (с 638 рублей до 756 рублей).

В итоге больше всего потратятся к новогоднему столу, по данным Росстата, жители Чукотки (8,1 тыс. руб.), Ненецкого автономного округа (7,7 тыс. руб.) и Якутии (7,6 тыс. руб.). В этом рейтинге Москва расположилась на четвёртой строчке: цена торжества на Новый год в столице для семьи из четырёх человек составит 7,4 тыс. руб. Меньше всего потратят жители Ингушетии — 3,1 тыс. рублей.