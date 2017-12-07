Климкин рассказал, о чём говорил с Лавровым

Министр иностранных дел Украины сообщил, что обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым вопрос обмена пленными в ДНР. Об этом дипломат написал на своей странице в "Твиттере".

— Обсудили вопросы, касающиеся обмена пленными с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Мы должны решить их в ближайшие несколько недель, поскольку это затрагивает людей и их близких, — написал Климкин.

Напомним, встреча глав внешнеполитических ведомств России и Украины состоялась в рамках заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Ранее стало известно о согласовании списков для обмена пленными. Киев передаст 306 человек, ДНР и ЛНР — 74.