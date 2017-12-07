Apple Music и iTunes назвали самую популярную в России песню

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Apple Music и iTunes назвали самую популярную в России песню

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Фото: © Flickr/Yohann Legrand

Музыкальный трек "Тает лёд" украинской группы "Грибы" стал самой популярной в этом году песней у россиян согласно рейтингу сервиса iTunes. Плейлист "Топ-песни 2017 года" опубликовала на своём официальном сайте компания Apple.

На второй строчке рейтинга расположилась композиция Shape of You британского исполнителя Эда Ширана. На третьем месте — Despacito пуэрториканца Луиса Фонси.

Как сообщили в Apple, плейлист стал отражением всех главных трендов уходящего года. Кроме того, компания отметила, что рейтинг показывает, как "вчерашние новички выбивались в суперзвёзды".

Также в список главных хитов 2017 года попали исполнители Rag'n'Bone Man, Егор Крил, Лобода, Ольга Бузова и другие.

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