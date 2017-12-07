В Нью-Йорке шесть человек пострадали в массовой аварии

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В Нью-Йорке шесть человек пострадали в массовой аварии

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Легковая машина ударила во внедорожник, который по инерции сбил велосипедиста и влетел в третью машину.

В Нью-Йорке шесть человек пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей. Это случилось на Манхэттене.

Как сообщает NY Daily News, водитель Lincoln Town Car влетел во внедорожник Ford Explorer. Тот потерял управление, сбил велосипедиста и ударился в Mercedes.

Водитель Lincoln Town Car был задержан. У пострадавших травмы несерьёзные. Террористической подоплёки власти не видят.

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