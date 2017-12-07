В Нью-Йорке шесть человек пострадали в массовой аварии

Легковая машина ударила во внедорожник, который по инерции сбил велосипедиста и влетел в третью машину.

В Нью-Йорке шесть человек пострадали в результате аварии с участием трёх автомобилей. Это случилось на Манхэттене.

Driver taken into custody after a chain-reaction crash in lower Manhattan injures at least 6 people, including a cyclist, police and fire officials say https://t.co/eSCBVNMd9l pic.twitter.com/OJ4Mm6Mr7C — amNewYork (@amNewYork) December 7, 2017

Как сообщает NY Daily News, водитель Lincoln Town Car влетел во внедорожник Ford Explorer. Тот потерял управление, сбил велосипедиста и ударился в Mercedes.

Водитель Lincoln Town Car был задержан. У пострадавших травмы несерьёзные. Террористической подоплёки власти не видят.