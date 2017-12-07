В Чечне опровергли информацию об открытии дочерью Кадырова бутика нижнего белья

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации назвал это подлой и грязной ложью.

В правительстве Чеченской Республики опровергли данные о том, что дочь Рамзана Кадырова Айшат якобы открыла магазин нижнего белья.

— Это подлая и грязная ложь! Хочу предупредить тех, кто подобными пасквилями пытается бросить тень на нашего лидера Рамзана Кадырова и его семью. Вам придётся строго отвечать за каждое слово! — приводит РБК слова министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулата Умарова.

Он подчеркнул, что Айшат Кадырова является примером того, какой должна быть девушка в обществе, где царит уважение к вере и семейным ценностям.