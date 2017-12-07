Адвокат Серебренникова объяснил, откуда у режиссёра квартира в Германии

По его словам, жильё было забронировано ещё до начала проекта "Платформа" и на личные деньги подзащитного.

Режиссёр Кирилл Серебренников, который проходит по делу о хищениях из бюджета, забронировал квартиру в Германии для покупки ещё до начала финансирования проекта "Платформа". Об этом заявил адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов.

— Серебренников забронировал квартиру в Германии в октябре 2011 года, когда финансирования "Платформы" ещё не было, — приводит слова адвоката ТАСС. — Он купил квартиру в мае 2012 года, тогда как первые деньги по "Платформе" пришли в марте, но они полностью пошли на оплату мероприятий, которых на тот момент было уже 64 и которые проводились с осени 2011 года.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что Серебренников стал обладателем квартиры в Германии стоимостью €300 тысяч, когда похищались деньги "Седьмой студии".

По мнению адвоката, Бастрыкина "вводят в заблуждение". Как заявил Харитонов РБК, квартира была куплена исключительно на личные накопления, в том числе призовые Римского фестиваля в размере €100 тысяч.

Напомним, Серебренников является фигурантом дела о хищении из бюджета 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах "Седьмой студии" на популяризацию современного искусства.