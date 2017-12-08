В России могут ужесточить правила прохождения техосмотра

Минэкономразвития выступает за фото- и видеофиксацию этой процедуры, а также введение штрафа за отсутствие документа.

В Министерстве экономического развития России заявили о скорых изменениях в правилах, касающихся техосмотра. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ".

В частности, согласно предлагаемым нововведениям, будет ужесточена процедура выдачи документа о прохождении проверки, чтобы водители не могли получить печать без предъявления машины.

Также предлагается ввести штраф за непрохождение технического осмотра. Предлагается наказывать нарушителей взысканием 800 рублей.

Кроме того, Минэкономразвития выступает за введение контроля над прохождением техосмотра с помощью фото и видео.

Ожидается, что уже в январе 2018 года законопроект будет внесён на рассмотрение в Госдуму.