Тиллерсон заявил о желании снять санкции с России

Читайте также

Тиллерсон заявил о желании снять санкции с России

2374

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Фото: © REUTERS/Leonhard Foeger 

Госсекретарь США подтвердил условие снятия санкций с России, которое ранее озвучил американский посол Джон Хантсман.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят отказаться от антироссийских санкций и восстановить отношения с РФ. Однако, по его словам, это возможно только после урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы дали России понять, что мы должны решить вопрос Украины. Это самое сложное препятствие на пути восстановления отношений с Россией, которого нам бы очень хотелось добиться, — заявил Тиллерсон.

Напомним, второго декабря посол США в России Джон Хантсман назвал условия, по которым Вашингтон снимет санкции с Москвы. Согласно заявлению, снятие антироссийских санкций зависит от решения конфликта на Украине. В Совфеде раскритиковали предложение посла США, заявив, что Россия не несёт ответственности за то, что происходит на Украине.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!