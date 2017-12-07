Тиллерсон заявил о желании снять санкции с России

Госсекретарь США подтвердил условие снятия санкций с России, которое ранее озвучил американский посол Джон Хантсман.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США хотят отказаться от антироссийских санкций и восстановить отношения с РФ. Однако, по его словам, это возможно только после урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщает агентство Reuters.

— Мы дали России понять, что мы должны решить вопрос Украины. Это самое сложное препятствие на пути восстановления отношений с Россией, которого нам бы очень хотелось добиться, — заявил Тиллерсон.

Напомним, второго декабря посол США в России Джон Хантсман назвал условия, по которым Вашингтон снимет санкции с Москвы. Согласно заявлению, снятие антироссийских санкций зависит от решения конфликта на Украине. В Совфеде раскритиковали предложение посла США, заявив, что Россия не несёт ответственности за то, что происходит на Украине.