Посольство РФ в Британии указало The Times на необоснованность "сенсации"

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Посольство РФ в Британии указало The Times на необоснованность "сенсации"

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Каллиников

Посольство России в Великобритании критически высказалось в адрес издания The Times после публикации в нём материала о якобы имевших место российских хакерских атаках на британские компании.

— The Times выступает с сенсационными заявлениями, но, оказывается, они основаны на "анализе веб-мониторинга", а не на полицейских отчётах, — говорится в комментарии ведомства в "Твиттере".

В статье говорится о том, что якобы представители компаний Великобритании платят выкупы хакерам из России, вымогающим до 100 тысяч евро после кибератак.

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