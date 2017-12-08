Посольство РФ в Британии указало The Times на необоснованность "сенсации"

Посольство России в Великобритании критически высказалось в адрес издания The Times после публикации в нём материала о якобы имевших место российских хакерских атаках на британские компании.

— The Times выступает с сенсационными заявлениями, но, оказывается, они основаны на "анализе веб-мониторинга", а не на полицейских отчётах, — говорится в комментарии ведомства в "Твиттере".

.@thetimes makes sensational claims, but it turns out they are based on “web monitoring company analysis” and not police reports pic.twitter.com/Me2Pd2zcgN — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 7 декабря 2017 г.

В статье говорится о том, что якобы представители компаний Великобритании платят выкупы хакерам из России, вымогающим до 100 тысяч евро после кибератак.