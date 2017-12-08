Агент Рене Зеллвегер прокомментировал информацию о домогательствах Вайнштейна

Ранее в СМИ появилась информация, что Вайнштейн пригрозил Зеллвегер испортить карьеру, если она откажет ему в отношениях.

В США несколько женщин обратились в суд с иском против продюсера Харви Вайнштейна, который стал центральной фигурой американских секс-скандалов. Как сообщает издание Just Jared, в иске упоминается известная голливудская актриса Рене Зеллвегер.

По данным издания, продюсер пригрозил Зеллвегер, что, если она не вступит с ним в отношения, её карьера будет испорчена. Представитель актрисы сообщил, что не может подтвердить достоверность этого диалога, однако подчеркнул, что у Зеллвегер и Вайнштейна были исключительно рабочие отношения.

Сама актриса публично не заявляла о приставаниях знаменитого продюсера в свой адрес.