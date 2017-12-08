Курс биткоина приблизился к $17 тысячам

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Курс биткоина приблизился к $17 тысячам

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Фото: © REUTERS/Dado Ruvic

С начала октября эта криптовалюта уже выросла в стоимости более чем в три раза, побив все рекорды.

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин вновь вырос и уже почти достиг отметки 17 тысяч долларов. Как сообщает Bloomberg, на азиатских биржах цифровая валюта торговалась на отметке 16,7 тысячи долларов США. Таким образом, криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум.

Эксперты объясняют рост курса биткоина увеличением интереса инвесторов к инновациям. По данным агентства, этот процесс продолжится и в дальнейшем.

Отмечается, что в США обеспокоены "биткоиновой активностью", так как, по мнению аналитиков, это может угрожать финансовой безопасности.

Напомним, резкий рост курса биткоина начался в октябре. В начале этого месяца криптовалюта торговалась по 5 тысяч долларов.

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