Курс биткоина приблизился к $17 тысячам

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин вновь вырос и уже почти достиг отметки 17 тысяч долларов. Как сообщает Bloomberg, на азиатских биржах цифровая валюта торговалась на отметке 16,7 тысячи долларов США. Таким образом, криптовалюта в очередной раз обновила свой исторический максимум.
Эксперты объясняют рост курса биткоина увеличением интереса инвесторов к инновациям. По данным агентства, этот процесс продолжится и в дальнейшем.
Отмечается, что в США обеспокоены "биткоиновой активностью", так как, по мнению аналитиков, это может угрожать финансовой безопасности.
Напомним, резкий рост курса биткоина начался в октябре. В начале этого месяца криптовалюта торговалась по 5 тысяч долларов.
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