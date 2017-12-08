В Петербурге изъяли недвижимость "Свидетелей Иеговы" почти на два млрд рублей

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В Петербурге изъяли недвижимость "Свидетелей Иеговы" почти на два млрд рублей

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Фото: © Flickr/James Robinson

Изъятые объекты были переданы организацией "Свидетели Иеговы в России" в 2000 году "Обществу сторожевой башни, библий и трактатов Пенсильвании".

В Санкт-Петербурге суд принял решение изъять 16 объектов на сумму около двух миллиардов рублей, принадлежащих организации "Общество сторожевой башни, библий и трактатов Пенсильвании". Об этом сообщает агентство ТАСС.

Как стало известно, все объекты были переданы "Обществу" в 2000 году "Свидетелями Иеговы в России"* в виде пожертвования. Несмотря на то что прокуратура признала сделку недействительной, организация продолжала использовать имущество.

Отмечается, что речь идёт о комплексе бывшего пионерского лагеря в Ленинградской области. Изъятые объекты обращены в пользу государства.

* Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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